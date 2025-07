Anitta surpreende ao aparecer nas redes sociais com rosto diferente

Anitta virou assunto esta semana, mas não foi por causa do lançamento de um novo sucesso. Ela andava sumida das redes sociais, e apareceu com o rosto completamente diferente. O Domingo Espetacular ouviu médicos e até quem já fez o mesmo que Anitta: a jornalista Michele Barros, e a mãe da famosa Vih Tube, a Vivi de Felice. Segundo os médicos, esse combinado de cirurgias só é indicado para quem tem mais idade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!