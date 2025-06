Idoso autointitulado alquimista com o poder da cura é acusado de abuso de incapaz pelos alunos

Um homem de 65 anos é acusado de estelionato, charlatanismo, lesão corporal, assédio e abuso de incapaz pelos próprios alunos. São pessoas de todas as idades que pagaram para fazer cursos com Alcides Melhado Filho, que se autointitula alquimista e diz ter poder de cura. As acusações foram feitas por pessoas que passaram a trabalhar na escola de alquimia dele, em São Paulo. Eles afirmam que entram como alunos, mas se tornam discípulos, como em uma seita.



