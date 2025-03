Mulher convence amigos e parentes a comprar pacote em cruzeiro e todos ficam sem a viagem

A tão sonhada viagem de cruzeiro se transformou em uma decepção. Depois de pagar no cartão de crédito durante 12 meses, uma mulher descobriu que embarcou num golpe. Ela tinha convencido familiares e amigos a comemorar o aniversário em alto-mar. Todos compraram pacotes de viagens com a mesma pessoa e ficaram, literalmente, só a ver navio. E a tal agente de viagens ainda fez outras vítimas.



