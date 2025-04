Noivos sofrem golpe de buffet e ficam sem festa de casamento

Imagine chegar ao próprio casamento e não encontrar a tão sonhada festa. Foi exatamente o que aconteceu com vários casais que tiveram uma grande decepção. Além de deixar os casais na mão, o buffet ainda não pagava os funcionários e o aluguel do imóvel, o que levou a um prejuízo de mais de R$ 1,5 milhão. Uma amiga da dona do buffet, que se tornou fiadora do imóvel, está sendo agora cobrada pela dívida e corre o risco de perder um apartamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!