Passageira pede desculpas por ter gravado mulher sentada na janela do avião O Domingo Espetacular voou até Minas Gerais para conversar com as envolvidas; veja!

Domingo Espetacular|Do R7 08/12/2024 - 21h07 (Atualizado em 08/12/2024 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share