Resort do crime: paraíso brasileiro esconde esquema de venda de cocaína para facções

Um resort localizado no Lago do Manso, na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. O imóvel pertence a uma família suspeita de tráfico internacional de drogas desde os anos 1990. Após prisões e bloqueio de bens em 2020, o empreendimento foi reaberto ilegalmente como pousada e restaurante. O Ministério Público investiga a destinação do imóvel, enquanto a Justiça ainda não chegou a um veredito sobre o futuro do resort.



