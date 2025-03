Virou Notícia: Comerciante que perdeu todos os dentes após ser vítima de golpistas volta a sorrir

Chegou ao fim o drama de uma vítima de falsos dentistas que aplicavam golpes em pacientes no interior de São Paulo. Após uma reportagem do Domingo Espetacular, um comerciante que perdeu todos os dentes por imperícia durante o tratamento voltou a sorrir. Veja no quadro Virou Notícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!