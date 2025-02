Vítima de falsos dentistas relata sofrimento após perder todos os dentes: ‘Acabou com a minha vida’ Davidson Jonatas Somaio é suspeito de praticar a odontologia ilegalmente junto com a esposa Camila de Cassia Somaio; os dois atuavam em uma clínica dentária de Sorocaba (SP) Domingo Espetacular|Do R7 26/01/2025 - 21h47 (Atualizado em 26/01/2025 - 23h06 ) twitter

Humberto Lopes dos Santos desejava fazer um implante, mas foi enganado Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular investiga o caso de Davidson Jonatas Somaio e Camila de Cassia Somaio. No início de 2023, o casal comprou uma clínica dentária em Sorocaba, no interior de São Paulo, e desde então têm se passado por dentistas sem ter qualquer formação profissional. Os suspeitos estão foragidos depois de uma série de erros cometidos em tratamentos e denúncias de pacientes que tiveram seus dentes arrancados e próteses mal encaixadas.

Humberto Lopes dos Santos é uma das vítimas dos falsos dentistas. O comerciante tinha apenas quatro dentes na parte superior da arcada dentária e desejava fazer um implante.

Davidson o convenceu a realizar a “prótese protocolo”, uma alternativa superior às dentaduras tradicionais, pois é fixa e permanente. Ela é composta por uma série de implantes dentários de titânio, colocados diretamente nos ossos maxilar ou mandibular, sobre os quais é afixada uma arcada inteira, com 12 dentes artificiais.

O procedimento de Humberto foi realizado em outubro de 2023, mas a prótese quebrou dias depois. Até hoje o homem sofre com a irresponsabilidade do casal.

“Ele me convenceu a tirar todos os dentes. [Disse] que ia ficar uma estética mais bonita. Acreditando que o Davidson era dentista, acabei fazendo. Ele ainda colocou os pinos de ponta-cabeça na minha boca. [Sinto] muita vergonha. Não tem como sorrir. Até para conversar é ruim. Ele acabou com a minha vida”, relatou o comerciante.

Além do “protocolo”, o casal enganava os clientes com promessas atraentes de implantes, próteses fixa e móvel, clareamentos, pinos, coroas e cirurgias. Tudo com até 50% de desconto parcelado no carnê.

“Ele [Davidson] tinha um veículo e ia nos bairros mais carentes. Dessa forma, conseguiu um público mais simples. Com o jeitinho dele, ia cativando as pessoas e levava paro o consultório”, contou uma ex-funcionária da clínica.

A dentista ainda denunciou que a falta de higiene de Davidson ia além de não usar equipamentos de proteção individual.

“Usava a mesma luva em três pacientes. A prótese também, ele tentava de boca em boca. Às vezes, atendia três pacientes ao mesmo tempo. Então ele saia de uma sala, tentava na boca de um, não dava certo, ele ia para outra, não dava certo, aí ele ia para outro paciente”.

Já o advogado de Davidson e Camila, Earle Fernandes, nega que o casal tenha praticado ilegalmente a odontologia. “Eles são empresários. Ele trabalha muito com o marketing da empresa dele. Eles nunca exerceram atividade ilegal de dentista, tanto é que no próprio Conselho Regional Odontológico e na Polícia Civil foi provado que eles não exerciam a atividade ilegalmente”.

Acompanhe os desdobramentos do caso nas próximas edições do Domingo Espetacular, com Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, a partir das 20h30, na tela da RECORD.