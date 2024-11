Equilibrista de bolo? Domingo Record mostra quem é a confeiteira que viralizou na web Programa acompanhou o cotidiano de Nilmara Almeida, que bombou após fazer entregas de uma maneira um tanto diferente; saiba mais! Domingo Record|Do R7 15/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/11/2024 - 02h00 ) twitter

Nilmara ficou conhecida nas redes sociais pelo seu jeito peculiar de levar de entregar bolos Reprodução/Instagram

O Domingo Record deste fim de semana (17) chega com sabor especial! O programa vai mostrar quem é a confeiteira Nilmara Almeida, que viralizou na web de um jeito um tanto curioso. Diretamente da Bahia, ela conquistou as redes sociais mostrando sua forma inusitada de realizar as entregas de encomendas: dirigindo uma moto, equilibrando na cabeça os bolos em uma bacia. Esse talento, é uma tradição familiar passada de geração em geração.

O repórter Ricky Teixeira esteve na zona rural de Capim Grosso, cidade onde a confeiteira vive para acompanhar o seu cotidiano. Nilmara também vai passar por desafios preparados pela equipe do Domingo Record, ao lado da mãe e da filha.

As três terão que fazer uma entrega durante o programa, com o intuito de mostrar de perto para o público ao público como elas conseguem equilibrar com tanta maestria os bolos na cabeça enquanto dirigem.

E tem spoiler! A reportagem também contará com uma surpresa especial que irá ajudar a confeiteira habilidosa a expandir seus negócios e, assim, tornar sua produção ainda mais profissional. Você não pode perder!

