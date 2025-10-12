Logo R7.com
Cleber Machado comanda o Esporte Record

Com mais de 40 anos de carreira, narrador já conduziu as transmissões de Copas do Mundo e das Olimpíadas

Esporte Record|Do R7

Cleber Machado é um dos principais nomes do jornalismo esportivo na televisão brasileira Divulgação/RECORD

Cleber Machado é jornalista, narrador e locutor esportivo e começou a carreira no fim dos anos 1970. Acumula passagens pelas rádios Bandeirantes e Tupi. Já na televisão, atuou na Gazeta, Globo e SBT.

Com mais de 40 anos de carreira, Cleber conduziu transmissões de Copas do Mundo e das Olimpíadas.

Na tela da RECORD, narrou jogos do Paulistão 2023 e, repetindo a dose de sucesso, esteve à frente das partidas do Paulistão 2025 e, agora, do Campeonato Brasileiro.

Aos domingos, Cleber Machado comanda o Esporte Record ao lado de Paloma Tocci.

