Cleber Machado comanda o Esporte Record Com mais de 40 anos de carreira, narrador já conduziu as transmissões de Copas do Mundo e das Olimpíadas

Esporte Record|Do R7 17/02/2025 - 18h50 (Atualizado em 17/02/2025 - 18h51 )

