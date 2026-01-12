O Corinthians é favorito ao bicampeonato do Paulistão? Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci

A discussão sobre o Corinthians como favorito ao bicampeonato do Paulistão divide opiniões. O equilíbrio do torneio e a força dos rivais impedem qualquer conclusão antecipada. No Paulistão, o cenário permanece aberto, e a definição do campeão depende do rendimento nas partidas decisivas. E você, acha que o Corinthians é favorito ao bicampeonato do Paulistão?

