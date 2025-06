Memphis encanta a Fiel, relembra origens e emociona periferia: ‘Tudo é possível’ Conheça a história de vida do craque corinthiano em reportagem exclusiva do Esporte Record Novidades|Do R7 24/06/2025 - 14h30 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h39 ) twitter

Memphis Depay vive uma vida de luxo, mas não deixou para trás suas raizes Reprodução/RECORD

Com passagens por clubes gigantes, como Barcelona, Atlético de Madrid e Manchester United, Memphis Depay, craque da seleção holandesa de futebol, chegou com tudo ao Corinthians e rapidamente conquistou o coração da torcida.

O Esporte Record repercutiu os luxos da vida de Memphis, mas também mostrou como o jogador nunca esqueceu suas origens, mesmo jogando no Brasil.

De abandonado a popstar

Nascido nos Países Baixos, Memphis teve uma infância difícil. Seu pai, de origem ganesa, casou-se com sua mãe holandesa, mas abandonou a família quando o jogador tinha apenas quatro anos. Sem condições financeiras, a mãe contou com a ajuda dos avós na criação do menino.

Já adulto, o jogador conseguiu proporcionar conforto à família, mas foi além disso.

Solidariedade e personalidade

Com salários milionários, Memphis brilhou em alguns dos maiores clubes do mundo. Carros e relógios de luxo fazem parte de seu estilo de vida. No entanto, seu coração não pulsa apenas pelo futebol, mas também pela solidariedade.

Nas férias de dezembro, o jogador viajou a Gana, onde mantém um instituto voltado para o apoio de jovens surdos e cegos por meio do esporte e da música. Apesar do trauma causado pela ausência paterna, Memphis faz questão de ajudar o país de origem de seu pai.

Amor pelo Brasil

E no Brasil não tem sido diferente. O jogador tem mostrado que, apesar de sua condição financeira, nunca se esqueceu de suas raízes.

Desde sua chegada ao Timão, Memphis recebeu diversas homenagens. Uma delas foi um mural com seu rosto grafitado em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Em entrevista, o grafiteiro Gamão Raxakuka contou que Memphis ficou muito feliz com a arte e fez questão de prestigiar os autores pessoalmente.

“Ele me chamou nas redes sociais e falou: ‘Estou indo pra conhecer o mural’. Eu acho que isso mudou até a autoestima dos moradores, porque aqui é um bairro de periferia, um lugar onde todo mundo se conhece, mas também sofre com a violência. Só que, pelo fato de ele ter vindo aqui, mostrou para o pessoal que tudo é possível. É uma chama de esperança para nós”.

Memphis Depay tem demonstrado que sua principal missão, desde que chegou ao Brasil, é levar esperança aos menos favorecidos, e claro, alegrar a fiel torcida corinthiana.

Confira a reportagem na íntegra:

Sob o comando de Paloma Tocci e Cleber Machado, o Esporte Record vai ao ar aos domingos, a partir das 23h, na tela da RECORD.

