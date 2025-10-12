Paloma Tocci comanda o Esporte Record Com mais de 20 anos de carreira, jornalista reforça o time da RECORD nas coberturas do Paulistão e do Campeonato Brasileiro

Paloma Tocci tem mais de 20 anos de experiência no jornalismo e reforça o time esportivo da RECORD Divulgação/RECORD

Paloma Tocci é repórter e apresentadora com mais de 20 anos de carreira. Teve passagens pelo BandNews TV, Canal 21, RedeTV! e Band.

No esporte, já participou das coberturas de grandes eventos esportivos no Brasil e no mundo, entre eles, os Jogos Pan-Americanos, as Olimpíadas, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo.

Já nas redes sociais, Paloma faz lives semanais para repercutir o mundo do futebol no Kwai.

Na tela da RECORD, fez sua estreia em 2024 ao entrar para o time esportivo da emissora.

Paloma Tocci é uma das apresentadoras do JR Esporte, quadro do Jornal da Record, e do Esporte Record, aos domingos, ao lado de Cleber Machado.