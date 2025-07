Dorival Jr. não foi informado sobre treino aberto do Corinthians antes do clássico com o Palmeiras Comentaristas discutem a relevância do treino com a torcida presente e o desempenho do Corinthians contra o Botafog

28/07/2025

