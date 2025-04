Pênaltis não marcados nos clássicos paulista e gaúcho! Sálvio Spínola analisa decisões em campo

A rodada deste fim de semana ficou marcada por dois lances que poderiam ter resultado em pênalti. A derrota do Santos para o São Paulo e o empate entre Grêmio e Internacional poderiam ter tido outros resultados se a infração tivesse sido confirmada em campo. O apresentador Cléber Machado convocou o ex-árbitro Sálvio Spínola para analisar as decisões dos juízes em campo e se Santos e Grêmio foram prejudicados.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!