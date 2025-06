‘Ronaldinho Gaúcho foi melhor que Neymar’, opina o jornalista Flávio Gomes

A bancada do Esporte Record, o ex-lateral esquerdo Michel Bastos e o jornalista Flávio Gomes - ambos convidados do programa - analisaram o momento atual de Neymar e seu comprometimento com a carreira. O atacante do Santos, diagnosticado com Covid-19 esta semana, despertou reações diversificadas. Enquanto Michel Bastos limitou-se a elogiar os recursos técnicos do jogador, Gomes não tirou o pé da dividida e cravou: “Ronaldinho Gaúcho foi melhor que Neymar”.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!