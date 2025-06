Zubeldía na corda bamba? Técnico do São Paulo negocia rescisão amigável, diz jornalista

Em postagem no R7, o jornalista Jorge Nicola revelou que o São Paulo negocia a rescisão amigável do contrato com Luis Zubeldía. O técnico teria deixado o cargo à disposição da diretoria, depois da derrota por 3 a 1 para o Vasco, na última quinta-feira (12), no Morumbis. O clube tem um começo de campeonato que não é bom. “O Zubeldía tem muita culpa no cartório, porque a ideia de jogo dele sempre é reativa”, afirma Dodô. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!