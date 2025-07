Fala Esporte: Fluminense se prepara para semifinal do Mundial de Clubes contra Chelsea

O Fluminense é o único brasileiro nas semifinais do Mundial de Clubes e enfrenta o Chelsea. O técnico Renato Gaúcho fará mudanças na escalação devido às suspensões de Martinelli e Freytes. Thiago Santos e Hércules são cotados para ocupar essas vagas. O Botafogo está perto de anunciar Davide Ancelotti como novo técnico. Ele se define como ousado e discorda do estilo de jogo do pai, Carlo Ancelotti. O Campeonato Brasileiro volta à tela da RECORD no próximo domingo (13) com Corinthians e Red Bull Bragantino.



