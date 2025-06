Fala Esporte: Palmeiras e Botafogo abrem fase decisiva do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes entra na fase eliminatória com o clássico brasileiro entre Palmeiras e Botafogo, marcado para o próximo sábado (28). Embora o Palmeiras tenha liderado seu grupo com uma vitória e dois empates, o Botafogo chamou mais atenção ao terminar em segundo no "Grupo da Morte", com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, e derrotar o atual campeão da Liga dos Campeões.



