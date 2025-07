Fala Esporte: Palmeiras e Fluminense buscam vaga nas semifinais do Mundial de Clubes

O Palmeiras enfrenta o Chelsea da Inglaterra e o Fluminense joga contra o Al-Hilal da Arábia Saudita nas quartas de final do Mundial de Clubes. O técnico Abel Ferreira não contará com Murilo, Gustavo Gómez e Joaquín Piquerez no Palmeiras. Para o Fluminense, o técnico Renato Gaúcho terá a ausência do lateral Renê, mas o time chega com um clima descontraído antes do jogo decisivo. A competição ocorre nos Estados Unidos com oito times na disputa pelo título.



