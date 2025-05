Acidente de ex-jogador Lúcio destaca riscos das lareiras ecológicas

O ex-jogador Lúcio sofreu queimaduras graves após a explosão de uma lareira ecológica. Internado no Hospital Brasília , ele está estável. A lareira ecológica, ou a álcool, é apreciada por não criar sujeira e aquecer rapidamente, mas exige precaução. Um bombeiro mostrou que o uso inadequado e respingos de álcool podem causar explosões. Especialistas recomendam atenção a vazamentos de gás e a leitura cuidadosa do manual de instruções.



