Anvisa suspende comercialização de molhos, azeites e conservas reprovados em testes

A Anvisa suspendeu a comercialização de lotes de quatro produtos alimentícios. Os itens são champignon inteiro em conserva da marca Imperador, molho de alho da marca Qualitá, polpa de fruta de morango da marca Demarchi e azeite extravirgem da marca Vale dos Vinhedos. A agência informou que os produtos apresentaram resultados insatisfatórios em testes laboratoriais, incluindo a presença de matéria estranha e enxofre. No caso do azeite, a venda foi proibida porque a origem é desconhecida. Esses itens não podem ser vendidos, distribuídos ou consumidos.



