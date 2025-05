Câmara acelera votação de projeto contra descontos indevidos no INSS

O plenário da Câmara dos Deputados vai votar diretamente o projeto que proíbe descontos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. A urgência no trâmite foi aprovada, evitando a passagem pelas comissões. Segundo o presidente da Câmara, as propostas relacionadas às fraudes no INSS, que já levaram 1,74 milhão de beneficiários a solicitarem reembolso por descontos indevidos, serão reunidas para votação. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União estimam que a fraude causou um prejuízo de cerca de R$ 6 bilhões.



