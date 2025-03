Caso Vitória: polícia intensifica buscas por cativeiro

A polícia de Cajamar investiga a morte de Vitória. A perícia aponta que ela foi mantida em cativeiro por dois dias. Linhas de investigação incluem envolvimento com o crime organizado e disputas pessoais. Neste sábado (8), viaturas visitaram a casa da família para obter informações sobre rotina e possíveis conflitos. A investigação busca esclarecer o planejamento do crime e identificar os responsáveis.



