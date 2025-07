Corpo de empresária que morreu durante cirurgia plástica é enterrado em São Paulo

Foi enterrado, em São Paulo, o corpo da empresária que morreu durante a realização de três cirurgias plásticas. A morte foi registrada como suspeita. Natália Cavanellas se submeteu a três cirurgias plásticas realizadas de uma só vez: lipoaspiração, ajustes nas próteses mamárias e aplicação de gordura nos glúteos. Na fase final dos procedimentos, ela sofreu uma parada cardiorespiratória. Os médicos suspeitam de embolia gordurosa: quando gotas de gordura obstruem vasos do pulmão, cérebro ou coração. O médico que fez as cirurgias é Edgar Alberto Lopez Campos. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo abriu uma sindicância para apurar o caso.



