Explosão destrói casa e deixa ferido em Massachusetts

Incêndio durante a madrugada causa destruição e morte de animal de estimação

Fala Brasil|Do R7

Uma explosão devastou uma residência em Massachusetts, nos Estados Unidos, durante a madrugada. Vizinhos relataram ter ouvido múltiplas explosões que lembravam fogos de artifício. Todos os moradores do bairro conseguiram escapar ilesos; no entanto, um residente ficou gravemente ferido. O incidente também resultou na morte de um animal de estimação da família afetada e outro precisou receber atendimento veterinário urgente. As causas da explosão ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

