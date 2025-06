Fala Esporte: Ancelotti comanda último treino no Equador; veja provável escalação

Faltam poucos dias para a estreia de Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira. Ele comandou o último treino no Equador. A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos do treinamento. A escalação titular ainda não foi confirmada, mas os jogadores que participaram foram Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alex e Alexsandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Vini Jr. e Richarlison.



