O ator americano Gene Hackman foi encontrado morto aos 95 anos ao lado de sua esposa Betsy Arakawa, de 63, na residência deles no estado do Novo México. O cachorro do casal também foi encontrado morto. Aposentado desde 2004, Hackman se dedicou à escrita de romances de ficção histórica.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!