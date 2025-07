General admite autoria de plano contra Lula, Alckmin e Moraes

O general da reserva Mário Fernandes admitiu a autoria de um plano que previa o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes. Durante depoimento ao Supremo Tribunal Federal, ele declarou que se tratava apenas de um pensamento digitalizado e não foi compartilhado ou entregue a ninguém.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!