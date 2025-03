George Clooney anuncia que não vai mais participar de comédias românticas

George Clooney, vencedor de dois Oscars, anunciou sua aposentadoria das comédias românticas por considerar que a idade não combina mais com esses papéis. Aos 63 anos, o ator agora prioriza projetos de drama e suspense, . Clooney também se prepara para estrear na Broadway como um jornalista renomado, alterando seu visual para o papel. Casado com a advogada Amal há 10 anos e pai de gêmeos, ele reside em uma fazenda rural na França, onde afirma que seus filhos o mantêm ativo e jovem. Apesar de sua mudança de foco, a popularidade do ator não diminuiu, como demonstrado pela aglomeração de fãs na pré-estreia de seu novo projeto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!