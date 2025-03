Gustavo e Daniel tentam retomar suas vidas após provarem inocência no caso Vitória

Daniel Lucas Pereira e Gustavo Vinícius de Moraes Santos foram considerados inocentes no caso do assassinato da jovem Vitória Regina de Souda. Em entrevista, Daniel descreveu a angústia de ser acusado injustamente, o que resultou em perda de emprego e medo constante por sua segurança após ameaças nas redes sociais. A confissão de Maicol Antonio Sales dos Santos trouxe alívio, mas Daniel ainda hesita em sair de casa. Gustavo, que também sofreu repercussões nas redes, precisou provar onde estava durante o crime e agora busca reparar sua imagem e seguir com sua vida. Ambos pretendem acionar a Justiça para reparação das acusações infundadas.



