Incêndio em abrigo para moradores de rua deixa quatro mortos em São José dos Campos (SP)

Um incêndio em um abrigo para pessoas em situação de rua em São José dos Campos resultou na morte de quatro indivíduos e deixou vários feridos. No local estavam 22 pessoas; seis delas não conseguiram sair sozinhas. Bombeiros realizaram resgates enquanto outros abrigados saíram pelas janelas. A polícia classificou o incidente como criminoso e uma pessoa foi presa. O fogo começou no início da madrugada e o local está isolado para perícia.



