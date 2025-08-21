Incêndios florestais afetam área de preservação na Flórida

Os incêndios florestais atingem a área de preservação dos Everglades na Flórida. O fogo começou na segunda-feira (18) e está fora de controle. Alarmes foram acionados em prédios residenciais devido à fumaça, mas não há estruturas ameaçadas. Ventos do furacão Erin estão empurrando a fumaça para áreas populosas. Moradores com problemas respiratórios devem evitar atividades ao ar livre. A visibilidade nas estradas também foi afetada. O Serviço Nacional de Meteorologia mantém o alerta para toda a região dos Everglades, um dos maiores ecossistemas dos Estados Unidos.



