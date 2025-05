Uma jovem em trabalho de parto deu à luz na calçada em Vila Velha, Espírito Santo. Ela estava em um ônibus a caminho do hospital quando as dores começaram. Ao descer do veículo, ela pediu ajuda aos pedestres. O Corpo de Bombeiros chegou em seguida e levou mãe e filho ao hospital. Ambos passam bem.



