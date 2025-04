Naiara Azevedo entra na pausa aos 28 anos; saiba reconhecer sintomas dessa condição

Ondas de calor intensas foram o primeiro sinal de que algo estava diferente no corpo da cantora Naiara Azevedo. Aos 28 anos, ela foi diagnosticada com menopausa precoce, condição causada pela falência ovariana prematura, que leva à interrupção do ciclo menstrual antes dos 40. Katerine, outra jovem diagnosticada, também percebeu os sintomas e buscou ajuda médica. Embora o quadro não tenha reversão, a reposição hormonal é indicada para aliviar os sintomas e prevenir complicações como osteoporose e doenças cardiovasculares. Em tratamento, Naiara afirma ter qualidade de vida e bem-estar mesmo após o diagnóstico.



