Polícia investiga assassinato de comerciante na Grande São Paulo

A polícia investiga o assassinato de Priscila Amaral Oliveira Rodrigues, 29 anos, em São Bernardo do Campo (SP). Câmeras de segurança capturam um carro parado brevemente antes de dois homens entrarem e fugirem. Os criminosos chegam ao local em uma moto, com o carro dando cobertura, e ambos os veículos são vistos em outra cidade, sugerindo planejamento.



