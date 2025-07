Polícia investiga morte de empresária de 40 anos durante lipoaspiração em São Paulo

A polícia iniciou a investigação sobre a morte da empresária Natalia Cavanellas, de 40 anos, ocorrida durante uma lipoaspiração e outros procedimentos estéticos no Hospital San Gennaro, em São Paulo . Natália era uma figura de destaque, tendo sido homenageada como uma das 100 mulheres empreendedoras pela Câmara Municipal de São Paulo. A suspeita é de embolia gordurosa como causa da parada cardiorrespiratória. Segundo a família, todos os exames pré-operatórios estavam normais. O médico responsável, Edgar Alberto López, com mais de 20 anos de experiência, afirma que seguiu todos os protocolos de segurança. O Instituto Médico Legal está conduzindo exames para determinar a causa exata da morte, e o Conselho Regional de Medicina foi envolvido para analisar o histórico do cirurgião. A irmã de Natália e outros profissionais envolvidos serão ouvidos pela polícia nas próximas semanas.



