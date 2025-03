Polícia prende suspeito de participar da morte de ciclista em São Paulo

Jefferson de Souza Jesus, conhecido como "Gordão de Paraisópolis", foi preso por ser o piloto da moto usada no assalto que resultou na morte do ciclista Vitor Medrado em frente ao Parque do Povo, em São Paulo. Ele tem passagens na polícia por tráfico e receptação. O autor do disparo e a líder do grupo, que operava em Paraisópolis, também estão detidos.



