Polícias de SP e RJ realizam operação contra tráfico de fuzis

As polícias civis dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro estão conduzindo nesta segunda (1º) uma operação conjunta. O objetivo é desmantelar uma quadrilha especializada na venda ilegal de fuzis para facções criminosas cariocas. A ação ocorre simultaneamente em diversas localidades paulistas.

A operação está sendo realizada com mandados de busca e apreensão em várias cidades: São Paulo, Mogi das Cruzes, Guarulhos e Sorocaba. Policiais civis do Rio se deslocaram até São Paulo para participar da execução dos mandados com o apoio das forças locais. Além disso, foi autorizada pela justiça a quebra do sigilo dos dados eletrônicos dos suspeitos envolvidos.

Até o momento não há informações sobre prisões efetuadas durante a operação. Todo material apreendido será encaminhado ao Palácio da Polícia Civil no centro da cidade de São Paulo para análise posterior.

