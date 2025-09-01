Polícias de SP e RJ realizam operação contra tráfico de fuzis
Ação conjunta mira quadrilha que vendia armas para facções no Rio de Janeiro
As polícias civis dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro estão conduzindo nesta segunda (1º) uma operação conjunta. O objetivo é desmantelar uma quadrilha especializada na venda ilegal de fuzis para facções criminosas cariocas. A ação ocorre simultaneamente em diversas localidades paulistas.
A operação está sendo realizada com mandados de busca e apreensão em várias cidades: São Paulo, Mogi das Cruzes, Guarulhos e Sorocaba. Policiais civis do Rio se deslocaram até São Paulo para participar da execução dos mandados com o apoio das forças locais. Além disso, foi autorizada pela justiça a quebra do sigilo dos dados eletrônicos dos suspeitos envolvidos.
Até o momento não há informações sobre prisões efetuadas durante a operação. Todo material apreendido será encaminhado ao Palácio da Polícia Civil no centro da cidade de São Paulo para análise posterior.
