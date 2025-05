Qual é a Boa? Veja destaques da agenda cultural para São Paulo, Rio, Belém e Salvador

Neste fim de semana, várias cidades do Brasil oferecem eventos culturais imperdíveis. Em São Paulo , Fernanda Takai comemora 18 anos de carreira solo no Natura Musical, às 21h. Também no sábado, Ritchie apresenta "E a Vida Continua" no Tokyo Marine Hall, às 22 h. No domingo, Kamau sobe ao palco no Blue Note às 19 horas, e o Parque Vila Lobos recebe o Noma Festival ao meio-dia.



No Rio de Janeiro , Mona Vilardo homenageia Dalva de Oliveira com "Mona Canta Dalva" no teatro Clara Nunes, neste sábado às 20h e amanhã às 19 horas. Em Salvador, Jorge Vercilo celebra 30 anos de carreira com o show JV30 na Concha Acústica, às 19 horas.



Em Belém, a banda Vanguart revisita sucessos na turnê "Demorou Pra Ser" no Teatro Estação Gasômetro, às 20h. Escolha seu evento e aproveite!



