Falso massagista é preso após passar a mão nas partes íntimas de mulheres em Peruíbe (SP) Ele visitava lojas e se aproveitava do momento em que as funcionárias estavam sozinhas para oferecer o "serviço"

Um falso massagista foi preso no litoral paulista. Segundo denúncias, ele passava a mão nas partes íntimas das mulheres. De acordo com a investigação, o homem visitava lojas e se aproveitava do momento em que as funcionárias estavam sozinhas para oferecer o suposto serviço.