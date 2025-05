Cada mãe tem um jeito único de criar seus filhos, e com as personagens de Força de Mulher não é diferente! Todas passaram pelas alegrias e dificuldades da maternidade e trazem diversos exemplos ao público. A protagonista Bahar (Özge Özpirinçci) mostra sua garra ao cuidar da casa e das crianças sozinha, Hatice (Bennu Yıldırımlar) ensina a importância do perdão, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) prova que é possível superar tudo por meio do amor, Yeliz (Ayça Erturan) preza pela educação e Piril (Ahu Yağtu) é capaz de qualquer coisa para garantir o bem-estar dos pequenos. A seguir, relembre momentos marcantes das mamães da novela!

Arte/R7