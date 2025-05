Enver (Şerif Erol) decidiu fazer um jantar para a esposa falecida, Hatice (Bennu Yıldırımlar), em Força de Mulher. O alfaiate se embriagou, resolveu deitar no sofá e caiu no sono. Enquanto isso, uma das velas deu início a um incêndio que destruiu a casa. Antes disso, Sirin (Seray Kaya) fez Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) ficarem contra Arif (Feyyaz Duman), e Emre (Ahmet Rıfat Şungar) revelou a Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) que não é o pai de Arda. A seguir, veja a repercussão do público!

Reprodução/RECORD