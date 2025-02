Ana Hickmann apresenta o Hoje em Dia Programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10h, na tela da RECORD Hoje em Dia|Do R7 14/08/2020 - 19h55 (Atualizado em 11/02/2025 - 11h42 ) twitter

Ana Hickmann é uma das apresentadoras do Hoje em Dia Edu Moraes/RECORD

Empresária e modelo conhecida internacionalmente, Ana Hickmann soma mais de dez anos de experiência no mundo da moda. A apresentadora nasceu em Santa Cruz do Sul (RS) e seu nome, atualmente, está associado a empresas de renome mundial. Hoje, conta com diversos produtos licenciados em várias categorias.

Sua primeira participação na RECORD foi na coluna de moda e estilo do programa Tudo a Ver, em 2004, com Paulo Henrique Amorim. Com o sucesso do quadro e seu carisma, Ana foi convidada, em 2005, a apresentar o programa Hoje em Dia, ao lado de Britto Jr. e Eduardo Guedes.

Em 2010, Ana deixou o matutino Hoje em Dia para se dedicar ao dominical Tudo é Possível, um programa de auditório que já comandava desde julho de 2009 com muita simpatia e autenticidade.

Depois, assumiu o comando do Programa da Tarde ao lado de Ticiane Pinheiro e Britto Jr.

Em janeiro de 2015, voltou ao comando do Hoje em Dia nas manhãs da emissora.