Operação do Procon descarta carne imprópria em açougue de Guarulhos (SP) Fiscalização encontrou irregularidades; Celso Russomanno acompanhou a ação Patrulha do Consumidor|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 12h12 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h12 )

Patrulha do Consumidor: Blitz do Procon resulta em descarte recorde de carne em açougue

Uma operação do Procon em Guarulhos resultou no descarte de 705 quilos de carne imprópria para consumo em um açougue. A ação, acompanhada por Celso Russomanno, identificou diversas irregularidades que comprometiam a segurança alimentar.

Durante a fiscalização, foram constatadas falhas graves como armazenamento inadequado, ausência de etiquetas de rastreamento e contaminação cruzada entre diferentes tipos de carnes. Além disso, alguns produtos estavam fora da validade e armazenados em temperaturas superiores às recomendadas.

O Procon determinou a interdição do estabelecimento até que reformas sejam realizadas para corrigir esses problemas. O responsável pelo açougue foi orientado a comparecer à sede do Procon para solicitar a reabertura após as adequações necessárias. A operação ressaltou a importância de seguir normas sanitárias rigorosas para garantir a saúde pública.

Assista em vídeo - Patrulha do Consumidor: Blitz do Procon resulta em descarte recorde de carne em açougue

