Patrulha do Consumidor: Blitz do Procon resulta em descarte recorde de carne em açougue

Na Patrulha do Consumidor desta segunda-feira (2), Celso Russomanno foi até Guarulhos, na Grande São Paulo, para acompanhar uma operação do Procon em um açougue. Ela resultou no descarte recorde de mais de 700 quilos de carnes estragadas e impróprias para o consumo. O local tinha uma série de irregularidades, que comprometiam a qualidade dos produtos. Veja.



