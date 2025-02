Renata Alves apresenta o Hoje em Dia Programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10h, na tela da RECORD Hoje em Dia|Do R7 14/08/2020 - 20h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renata Alves é uma das apresentadoras do Hoje em Dia Edu Moraes/RECORD

Renata Alves nasceu em Aracaju (SE), é bacharel em Rádio e Televisão pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão, e iniciou a carreira como repórter de assuntos gerais em emissoras locais da capital sergipana.

Ingressou na TV Atalaia, em Aracaju (SE), afiliada da RECORD, como repórter do Geral. Passou a fazer reportagens de histórias e personagens inusitados que cativou espaço nos programas e telejornais da emissora e ganharam destaque na RECORDnacional.

Ficou conhecida como a Repórter Simpatia, apelidada pelos fãs das redes sociais!

Em 2011, as reportagens da jornalista também passaram a ser exibidas no Programa da Tarde e no Domingo Espetacular. No período, toda a sua produção migrou também para o portal Atalaia Agora, pertencente à TV Atalaia, que segue a linha do R7.com, do GrupoRECORD.

Renata Alves é vencedora do Prêmio BNB de Jornalismo 2005 na categoria nacional com a reportagem Terra: Investimentos e sonhos, exibida pela TV Atalaia. Atualmente, é uma das apresentadoras do Hoje em Dia.