Hoje em dia

Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (19)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Hoje em Dia|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta sexta (19): Lauana Prado passa por susto durante voo; Faustão recebe alta da UTI e segue recuperação; Fernanda Rodrigues alerta sobre câncer de pele; Marina Ruy Barbosa será Susanne Van Richtofen em série sobre presas da penitenciária de Tremembé; Gustavo Mioto deixa de seguir Ana Castella nas redes sociais; Paulo Oliveira e Diogo Nogueira mostram sintonia em show; Madonna comemora 67 anos em Siena, na Itália; e Camila Cabello interrompe apresentação no Japão para socorrer fã desmaiada.

