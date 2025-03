Chuva forte com ventania e raios causa prejuízos em vários bairros do Rio de Janeiro

Um forte temporal atingiu o Rio de Janeiro na noite da última quarta-feira (12), afetando principalmente o centro e a zona sul da cidade. O Centro de Operações da Prefeitura monitorou as ocorrências. A chuva causou alagamentos em diversas ruas e quedas de árvores. No hospital municipal Souza Aguiar, parte do forro caiu e várias salas ficaram encharcadas. Também houve infiltração no teto do Palácio Universitário e interrupções no metrô. Uma nova previsão indica mais chuva para esta quinta-feira (13), com temperaturas podendo chegar aos 37ºC.



